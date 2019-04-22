Теракты на Шри-Ланке
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-ЛанкеРИА Новости 06:34
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
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