Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-ЛанкеLenta.ru 06:49

Крупнейший акционер онлайн-ретейлера Asos, датский миллиардер Андерс Холх Повлсен, потерял троих детей в результате террористической атаки в Шри-Ланке.

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Кино Назван единственный конкурент фильма «Мстители 4: Финал» в прокате Единственным конкурентом в мировом прокате фильма "Мстители 4: Финал" в 2019 году может стать проект студии Walt Disney "Король лев", основанный на знаменитом мультфильме.

Футбол Теймураз Лепсая: «Почеттино был готов переехать в Россию» Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Футбол Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".

Политика Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Интернет Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456 Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.

Общество В России выявили убыль населения в 60 регионах По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.

Происшествия Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.

Экономика Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Политика Стала известна биография будущей первой леди Украины Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика В Германии отметили роль России в «защите мировых благ» Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

Армия и оружие Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Авто Самый быстрый внедорожник в мире: Jeep Grand Cherokee Trackhawk на льду Байкала установил рекорд Прошедшей зимой внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk смог установить рекорд и завоевал звание самого быстрого кроссовера в мире, в рамках гонки «Дни Скорости на льду Байкала».

Авто Названы самые надежные моторы кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км Эксперты портала NJCar составили ТОП-5 самых надежных моторов на кроссоверах с пробегом более 150 тыс. километров.

Происшествия Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.