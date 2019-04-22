Теракты на Шри-Ланке

Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-ЛанкеГазета.Ru 05:34

Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.
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На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

РИА Новости06:34

СМИ: в терактах на Шри-Ланке погибли трое детей акционера Asos

ТАСС06:26

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos

Дождь05:11

Трое детей владельца ASOS погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Интерфакс04:54

Трое детей владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке

Телеканал 360°04:53

В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей богатейшего бизнесмена Дании

РБК06:23

В Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Газета Metro04:31
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