Теракты на Шри-Ланке
Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-ЛанкеГазета.Ru 05:34
Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке.
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