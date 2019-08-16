Акция состоялась в пятницу, 16 августа. Ее участниками стали владельцы малых и средних гостиниц, которые оказались не в состоянии погасить кредиты на развитие бизнеса из-за срыва турсезона, вызванного прекращением авиасообщения между Грузией и Россией.

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

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