Футбол

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»Чемпионат 02:25

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским «ПСЖ», начала переговоры о покупке английского клуба из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед», сообщает The Financial Times. Первые встречи между QSI и владельцем «Лидса» Андреа Радриззани прошли ещё несколько месяцев.
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«Лидс» может перейти под контроль владельцев «ПСЖ»

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Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс Юнайтед»

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Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

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РИА Новостивчера в 18:29

Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»

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СМИ: катарские владельцы «ПСЖ» хотят стать акционерами «Лидса»

Спорт-Экспрессвчера в 16:40
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Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

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"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
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Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
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Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
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Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

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Виктория Боня получила специальную награду в Каннах

24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
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На следующей неделе температура в Москве и Московской области поднимется до 32 градусов тепла.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
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В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»

В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
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Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции

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Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

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