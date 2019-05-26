Футбол
Владельцы «ПСЖ» ведут переговоры о покупке «Лидса»Чемпионат 02:25
Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским «ПСЖ», начала переговоры о покупке английского клуба из Чемпионшипа «Лидс Юнайтед», сообщает The Financial Times. Первые встречи между QSI и владельцем «Лидса» Андреа Радриззани прошли ещё несколько месяцев.
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Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
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Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо
Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:00
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Общество
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
Сегодня, 26 мая в России вступает в силу приказ Минтруда, который корректирует правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила специальную награду в Каннах
24 мая в рамках международного кинофестиваля в Каннах состоялось вручение премии World Bloggers Awards — первой церемонии награждения блогеров со всего мира.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
В Барнауле мать бросилась под фуру ради детей и погибла
Обновлено в 04:53
Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Сергей Шнуров рассказал о возможном участии в новом сезоне шоу «Голос»
Ранее артист отмечал, что хотел бы отказаться от работы и дать дорогу молодым исполнителям.
Обновлено в 05:04
Общество
Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе жару до 32 градусов
На следующей неделе температура в Москве и Московской области поднимется до 32 градусов тепла.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие
«Друг узнал меня в прицел». Как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Обновлено в 01:00
Общество
Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу
Обновлено в 02:48
Наука
В Австралии найдены выделяющие золото грибы
Эксперты обнаружили в Австралии грибы, которые в процессе жизнедеятельности готовы выделять золото на своей поверхности.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
В Москве 26 мая открылся фестиваль «Китайский квартал»
В Москве в воскресенье, 26 мая, открылся культурный фестиваль «Китайский квартал».
Обновлено в 04:39
Спорт
Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
Пилот Red Bull Racing Пьер Гасли показал в квалификации в Монако пятое время, что стало для него лучшим результатом сезона, однако стартовать ему придётся восьмым.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье
Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Музыка
Басков снял клип на песню «Караоке», который длится 21 минуту
Обновлено в 05:27
Наука
Ученые изучили улиток на предмет метеоризма
Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.
Обновлено 24 мая в 13:49
Общество
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Обновлено вчера в 12:48
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00