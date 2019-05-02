Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут сократить финансирование клубаНева Спорт вчера в 10:13
Катарские владельцы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» могут сократить расходы на клуб. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика
О деградации экономики Украины рассказали в Киеве
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии.
Обновлено в 01:28
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»
Обновлено вчера в 19:09
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
Как пояснил политик, ни для кого не является секретом, что существуют определенные временные периоды, повторяющиеся из года в год, когда количество транспорта на дорогах значительно превышает среднее значение.
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
«Реал» поборется за ван де Бека, если не сможет заполучить Погба
Мадридский «Реал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
Обновлено в 00:03
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
В Китае из-за упавшего батута погибли два ребенка
В Китае в провинции Хэбэй два ребенка погибли, когда сильный ветер перевернул батут.
Обновлено в 00:59
Политика
Прием документов на получение гражданства РФ стартует в ЛНР с 6 мая
Миграционная служба Луганской народной республики начнет прием заявлений на получение гражданства России в начале мая.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днем рождения
Маме журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено 01 мая в 04:12
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Кино
Новый фильм Ларисы Садиловой будет показан на Каннском фестивале
"Каннский фестиваль впервые принимает российского режиссера Ларису Садилову, но это уже седьмой фильм в ее творческой биографии", - отметили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено вчера в 08:30
Авто
Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено в 00:49
Общество
В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1983 года
Отмечается, что такие показатели побили рекорд, установленный в 1983 году, когда давление опустилось до 737 мм ртутного столба.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Командир 46-го батальона ВСУ «Донбасс» сообщил о захвате территорий в ЛНР
Командир батальона ВСУ "Донбасс" Власенко сообщил о якобы успешно проведенной операции в районе Новозвановки в ЛНР.
Обновлено в 01:21