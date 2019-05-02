Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаГазета.Ru 08:22

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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«ПСЖ» может остаться без денег катарских шейхов

Газета.Ru10:45

Катарские шейхи рассматривают вариант прекращения финансирования «ПСЖ»

Чемпионат10:00

Источник: катарские шейхи готовы прекратить финансирование «ПСЖ»

Sport.ru07:14

Катарские владельцы могут продать «ПСЖ»

Советский спорт07:03

Катар может сократить финансирование «ПСЖ» из-за негативного имиджа и неудач в ЛЧ

Sports.ru09:24

Похоже, скоро шейхи покинут «ПСЖ». Есть несколько причин так думать

Sport24.ru08:30

Le Parisien: Владельцы «ПСЖ» могут урезать финансирование клуба

Бомбардир.ру06:41
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Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

Мадуро прошел маршем по Каракасу

Обновлено в 10:46
Культура

Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе

Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Политика

Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа

Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Космос

Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения

Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Политика

США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая

«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Кино

В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»

В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Теннис

Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене

Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.
Обновлено в 11:17
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество

В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом

Обновлено в 09:43
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Обновлено в 05:29
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о разграблении могилы актрисы Ирины Макаровой

Обновлено в 04:47
Авто

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Футбол

Английские комментаторы ликовали после гола Месси в ворота «Ливерпуля»

Обновлено в 09:28
Армия и оружие

На Украину прибыли более 130 американских военных

Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Активист Андрей Боровиков выпущен на свободу

Активист освобожден из-под стражи в зале суда и теперь находится на свободе.
Обновлено в 11:07
Авто

Triumph анонсировал выход Rocket III TFC в 2020 году

Обновлено в 09:01
Общество

В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах

В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Космос

Проблема с электроснабжением на МКС устранена

Специалисты NASA устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 10:53
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Музыка

Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»

У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за «пошлую» картину

Наталью раскритиковали, что она обустраивает интерьер, якобы совершенно не задумываясь о детях.
Обновлено в 10:08
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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