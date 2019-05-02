Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаГазета.Ru 08:22
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
Мадуро прошел маршем по Каракасу
Обновлено в 10:46
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Политика
Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Космос
Установлены причины Великого восточно-японского землетрясения
Установлено, что трение между пластами создает температуру, по крайней мере, в 500 градусов по Цельсию.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Кино
В сети появились кадры 4 эпизода финала «Игры престолов»
В сеть попали восемь кадров из четвертой серии финального сезона "Игры престолов", которые немного пролили свет на то, что может произойти в новом эпизоде хитовой саги.
Обновлено в 06:08
Теннис
Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество
В Петербурге в пятницу ждут шторм и дождь со снегом
Обновлено в 09:43
Политика
В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:29
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие
На Украину прибыли более 130 американских военных
Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Активист Андрей Боровиков выпущен на свободу
Активист освобожден из-под стражи в зале суда и теперь находится на свободе.
Обновлено в 11:07
Авто
Triumph анонсировал выход Rocket III TFC в 2020 году
Обновлено в 09:01
Общество
В России могут ограничить размещение магазинов в жилых домах
В России могут ограничить размещение в жилых домах магазинов и объектов, связанных с оказанием услуг, если они мешают комфортному проживанию граждан в таких домах, следует из поручения президента Владимира Путина правительству страны.
Обновлено в 07:28
Космос
Проблема с электроснабжением на МКС устранена
Специалисты NASA устранили неполадки в системе электроснабжения Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 10:53
Политика
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Музыка
Муж Нетребко не признал дочь Алсу победительницей «Голоса»
У себя в инстаграме муж оперной дивы Анны Нетребко назвал "своего" победителя - 12-летнего казахстанца Ержана Максима.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за «пошлую» картину
Наталью раскритиковали, что она обустраивает интерьер, якобы совершенно не задумываясь о детях.
Обновлено в 10:08