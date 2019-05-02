Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаГазета.Ru 08:22
Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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Армия и оружие
Китайские специалисты восхищены новейшим российским радаром
Китайские СМИ обратили внимание на развитие Вооруженных сил России, которые в последние годы серьезно комплектуются современными образцами военной техники.
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Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
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Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
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На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Политика
Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
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Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
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Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено вчера в 10:24
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Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Космос
Ученые: Слияние нейтронных звезд обогатило Солнечную систему радиоактивными элементами на ранних этапах ее формирования
Ученые после проведения исследования заявили, что произошедшее слияние нейтронных звезд обогатили Солнечную систему редкими радиоактивными элементами.
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Виктория Лопырева рассказала о комфортной жизни за границей
Как известно модель и светская львица Виктория Лопырева на протяжении четырех месяцев наслаждается прелестями беззаботной декретной жизни в Америке.
Обновлено в 11:29
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Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Хоккей
«Сочи» подписал контракт с защитником Морганом Эллисом
«Сочи» подписал контракт с защитником Морганом Эллисом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei растут на фоне падения у Apple и Samsung
Лидерами на рынке остаются в основном пять компаний, среди которых Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo.
Обновлено в 06:44
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Путин снял с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича
России Владимир Путин подписал указ об освобождении Михаила Бабича с поста посла РФ в Белоруссии.
Обновлено 30 апреля в 14:32
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Космос
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Обновлено в 05:17
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Космос
Зонд NASA сфотографировал закат на Марсе
Обновлено в 12:54
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Политика
Президенту Грузии прочат импичмент за отказ от военной базы США
Представители грузинской оппозиции пригрозили президенту страны Саломе Зурабишвили импичментом за отказ от размещения на территории Грузии военной базы США.
Обновлено в 05:02
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13