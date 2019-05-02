Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаГазета.Ru 08:22

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает Get French Football News.
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Мотта может покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с руководством

Спорт-Экспресс18:32

Шейхи готовы уйти из «ПСЖ»: им не хватает победы в ЛЧ и признания

Sports.ru17:46

Источник: катарские шейхи готовы прекратить финансирование «ПСЖ»

Sport.ru07:14

Катарские шейхи рассматривают вариант прекращения финансирования «ПСЖ»

Чемпионат10:00

Похоже, скоро шейхи покинут «ПСЖ». Есть несколько причин так думать

Sport24.ru08:30

Катарские владельцы могут продать «ПСЖ»

Советский спорт07:03

«ПСЖ» может остаться без денег катарских шейхов

Газета.Ru10:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На северо-востоке Петербурга горит склад

Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Происшествия

В Шереметьеве автомобиль-ассенизатор протаранил самолет

В московском аэропорту Шереметьево произошла авария. Технический автомобиль вспомогательной службы врезался в стоящий самолет.
Обновлено в 13:33
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Футбол

Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси»

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".
Обновлено в 18:20
Политика

На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Результаты выборов президента Украины опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 18:46
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия.
Обновлено в 00:35
Интернет

Google Chrome признан самым популярным в мире браузером

В списке самых популярных браузеров на смартфонах и планшетах лидерами помимо Google Chrome оказались Safari (26,4 %), китайский браузер QQ Browser (2,7 %), а также Firefox (1,8%).
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

Обновлено в 19:03
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Здоровье

В Уфе 8-летний ребенок умер из-за нехватки нужных лекарств

В конце апреля в аптеку поступил для этого ребенка «Габриглобин» (отечественный препарат).
Обновлено в 08:50
Происшествия

В США трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе

В американском штате Нью-Йорк трех подростков обвиняют в сговоре взорвать бомбу в школе. Об этом 2 мая сообщил телеканал WABC-TV.
Обновлено в 18:11
Музыка

Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца

Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено в 19:15
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено в 16:47
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Политика

Венесуэла потребовала от США защитить здание посольства в Вашингтоне

В посольстве находятся американские активисты, поддерживающие Николаса Мадуро Каракас требует Вашингтон защитить здание посольства Венесуэлы в Соединенных Штатах, соответствующее заявление сделал глава МИД страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 17:51
Здоровье

Как в США борются за возвращение цельного молока в школы и программы питания

Национальный молочный совет (NDC) уже несколько лет занимается борьбой за возвращение цельного молока, инвестируя в исследования его влияния на здоровье человека.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Актер Джуд Лоу женился во второй раз

Избранницей британского актера стала 32-летняя психолог Филиппа Коэн. Церемония прошла в Лондоне, в ратуше Олд-Мэрилебон.
Обновлено в 08:50
Общество

В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте

Обновлено в 10:49
Общество

Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту

Обновлено в 03:23
Армия и оружие

В НАТО сменится верховный главнокомандующий силами в Европе

В марте НАТО объявила о назначении командующего ВВС США в Европе и Африке, генерала Тода Уолтерса новым верховным главнокомандующим силами НАТО.
Обновлено в 18:24
Игры

PlayStation 5 будет очень мощной

Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено в 18:26
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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