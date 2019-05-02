Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаSport24.ru 04:59

Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы». Как утверждает Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес «ПСЖ» вредят и его имиджу.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Гаджеты 8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.

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