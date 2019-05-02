Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаSport24.ru 04:59

Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы». Как утверждает Le Parisien, в руководстве парижской команды устали от постоянной критики в адрес принадлежащего ему клуба и считает, что негативные высказывания в адрес «ПСЖ» вредят и его имиджу.
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Le Parisien: Владельцы «ПСЖ» могут урезать финансирование клуба

Бомбардир.ру06:41

«Пари Сен-Жермен» рискует недосчитаться спонсорских денег

Вести.Ru06:56

Катарские владельцы «ПСЖ» рассматривают уход из клуба

Чемпионат06:32

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Sport24.ru04:59

Катарские шейхи рассматривают уход из «ПСЖ»

News.ru07:04

Владельцы ПСЖ охладели к клубу, финансирование может быть сокращено

Спорт день за днем06:59

Катарские владельцы могут продать «ПСЖ»

Советский спорт07:03
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Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Политика

Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»

Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Авто

«Метановый» Largus обходится вдвое дешевле бензинового, но окупается только за 123 тысячи километров

За поездку на расстояние в 343 километра автомобиль израсходовал метана на 286 рублей (столько стоило полностью заполнить баллон) и бензин на 250 рублей (около 2 литров на 100 километров).
Обновлено в 04:11
Спорт

Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ-2025 по фристайлу

Международная федерация лыжного спорта (FIS) зарегистрировала заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в 2025 году.
Обновлено в 06:32
Культура

Знаменитый «знаток» Леонид Каневский отмечает юбилей

Леониду Каневскому исполняется 80 лет. Он сыграл множество ролей в театре и кино, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 06:02
Культура

Звезда «Игры престолов» тайно вышла замуж в Лас-Вегасе

Британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:32
Экономика

Регионам выделили 2 млрд рублей на повышение производительности труда

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 1,966 млрд рублей на проекты по стимулированию повышения производительности труда.
Обновлено в 05:46
Гаджеты

8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский назначил главу своей администрации

Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
Обновлено в 06:13
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На Ямале посетитель ТЦ ранил ножом двух человек, сообщил источник

Посетитель торгового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) в ходе конфликта ранил ножом двух молодых людей, сообщил в четверг РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Ночью сгорели четыре автомобиля в Невском районе

Обновлено в 00:51
Происшествия

У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга

Обновлено вчера в 16:28
Автоспорт

Саудовская Аравия хочет проводить этап Формулы-1

Обновлено в 03:48
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Происшествия

СК проверит информацию о приюте для пожилых в квартире дома в Барнауле

Обновлено в 06:51
Общество

В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»

Обновлено в 02:07
Происшествия

В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Общество

Кейт Миддлтон показала подросшую принцессу Шарлотту

Кенсингтонский дворец опубликовал новые фото принцессы Шарлотты Кембриджской. 2 мая британской принцессе исполняется 4 года.
Обновлено в 05:56
Наука

Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости

Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
Обновлено вчера в 04:12
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.
Обновлено в 05:27
Политика

Общественник Марков призвал лишить Резника мандата за наркоманство

Общественный деятель Сергей Марков в беседе с журналистом «ПолитРоссии» выразил уверенность в том, что за наркоманство Максим Резник должен быть лишен мандата депутата.
Обновлено в 04:14
Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
Обновлено в 06:01
Музыка

Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Энергетика

На Украине газ для населения стал дешевле

На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения.
Обновлено вчера в 15:19
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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