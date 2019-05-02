Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаГазета.Ru 08:22

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
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Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Газета.Ru08:22

Владельцы ПСЖ охладели к клубу, финансирование может быть сокращено

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Катарские владельцы могут продать «ПСЖ»

Советский спорт07:03

Катарские владельцы «ПСЖ» рассматривают уход из клуба

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Источник: катарские шейхи готовы прекратить финансирование «ПСЖ»

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Похоже, скоро шейхи покинут «ПСЖ». Есть несколько причин так думать

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Le Parisien: Владельцы «ПСЖ» могут урезать финансирование клуба

Бомбардир.ру06:41
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Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
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Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Спортсменка Валерия Барченко перечислила продукты, отказ от которых поможет женщинам сохранить стройность и молодой вид, пишет Медикфорум.
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Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
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Путин уволил главу московского ГИБДД

Обновлено вчера в 23:09
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

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Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
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Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 7 мая

Заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 7 мая, его не доставили в киевский суд по вине конвоя и СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:27
Кино

В сети вышел трейлер третьего сезона «Рассказа служанки»

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган воссоединились на отдыхе

Виторган уехал на отдых с сыном один, и затем к ним, судя по фотографиям в соцсетях, присоединилась и Собчак.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась трогательными кадрами с семейной прогулки

В своем сториз Кудрявцева опубликовала очень трогательное видео с семейной прогулки.
Обновлено в 04:26
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено вчера в 05:56
Финансы

Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%

Банк Англии по итогам заседания в четверг не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Махачкале загорелся оружейный магазин

В оружейном магазине «Арбалет» в Махачкале произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:59
Политика

Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В массовом ДТП под Калугой пострадали девять человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГИБДД, в массовой аварии ранены девять человек, среди которых шестеро детей.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Авто

Автоконцерн Fiat завершает продажи пикапа Fullback

При создании Fiat Fullback в качестве основы использовался пикап Mitsubishi L200.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
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Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03
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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за Джо Джонаса

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер тайно вышла замуж за музыканта Джо Джонаса в Лас-Вегасе.
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Рекламный ролик OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro возмутил поклонников

Слоган рекламного ролика оказался следующим: «Мы только что сделали ваш телефон медленнее».
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Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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