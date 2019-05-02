Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаГазета.Ru 08:22

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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