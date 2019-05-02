Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клубаSport24.ru 04:59

Владельцы «ПСЖ» охладели к клубу и могут снизить финансирование ради приобретения итальянской «Ромы».

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