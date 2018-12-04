Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗаИнтерфакс05:29
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Интерфакс05:29
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Экономика
Всемирный банк оценил реалистичность майского указа Путина
Всемирный банк посчитал, что цель майского указа президента России Владимира Путина по двукратному снижению бедности россиян к 2024 году "вполне достижима".
Обновлено в 07:27
Экономика
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов, говорится в "шокирующих" прогнозах Saxo Bank.
Обновлено в 07:18
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 06:24
Экономика
Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.
Обновлено в 07:16
Экономика
В России может измениться вкус и качество пива
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 07:18
Экономика
Конфискация имущества оказалась убыточной для государства
Хранение дороже продажи Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи.
Обновлено в 07:14
Экономика
Долги работодателей по зарплате в России превысили 3,2 млрд рублей
Работодатели задолжали перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% — сотрудники обрабатывающих производств, еще 20% работают в сфере строительства.
Обновлено в 07:28
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 75,66 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,88 копейки — до 75,6562 рубля, курс доллара увеличился на 15,46 копейки, до 66,4467 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Бахрейнский аналитик назвал выход Катара из ОПЕК логичным
Решение Катара о выходе из ОПЕК выглядит логичным, так как доля страны в нефтедобыче сравнительно мала на фоне других участников картеля — всего 2%, сообщил РИА Новости эксперт Бахрейнского центра исследований в области стратегий, международных отношений и энергетики DERASAT Абдель Азиз ад-Досери.
Обновлено в 07:28
Политика
Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго
Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 06:32
Энергетика
«Газпром нефть» начала продавать бензин со скидками через приложение
«Газпром нефть» и компания «Турбо» 4 декабря запустили новый проект: оплата топлива через мобильное приложение, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Турбо» Олег Данилов.
Обновлено в 06:49
Экономика
«Россети» предложат правительству провести допэмиссию
«Россети» после утверждения долгосрочной концепции развития предложат правительству провести допэмиссию акций компании для привлечения дополнительных средств, сообщил гендиректор компании Павел Ливинский.
Обновлено в 06:53
Экономика
Мособлдума приняла бюджет ТФОМС на 2019-2021 годы
Законопроект «О бюджете территориального Фонда ОМС Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят на заседании Мособлдумы 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:12
Экономика
Сложность сети Bitcoin рекордно снизилась. Такого не было семь лет
3 декабря сложность сети Bitcoin снизилась на 15,13% — это крупнейшее падение за последние семь лет, в ноябре 2011 г. этот показатель сократился на 18%.
Обновлено в 06:56
Экономика
В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства
В России могут упасть цены на лекарства — правительство приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП).
Обновлено в 07:21