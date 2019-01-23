Владельцам электроплит отменят льготы на электричествоLenta.ru 22 января в 22:41

Госпожа Порохова отмечает, что льгота для электроплит — рудимент времен СССР, "когда электроплита была единственным энергоемким электроприбором".

с чего всё началось

В ряде регионов (предположительно северных), пороги тарифов могут быть увеличены до 500 и 700 киловатт-часов в месяц. Также льготы могут получить потребители, безальтернативно использующие электроэнергию для отопления жилища.

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