Экономика
Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричествоРоссийская газета 01:18
Стали известны параметры предлагаемых Минэкономразвития соцнорм потребления электричества для населения. В частности, к 2033 году должны быть отменены льготы на электричество для владельцев электроплит и сельского населения, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось
Госпожа Порохова отмечает, что льгота для электроплит — рудимент времен СССР, "когда электроплита была единственным энергоемким электроприбором".Коммерсантъвчера в 14:17
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Финансы
Греф предсказал снижение ипотечных ставок к концу 2019 года
В конце декабря Герман Греф спрогнозировал, что в 2019 году российские банки повысят ставки по ипотечным кредитам, что приведет к снижению темпов роста выдачи жилищных кредитов.
Обновлено в 03:15
Экономика
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти
Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика
Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублей
Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей.
Обновлено в 02:47
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика
«Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестра
Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк разрабатывают проект консолидированного зарплатного реестра, который позволит россиянам получать зарплату в желаемом банке без оформления ее перевода на другой счет у работодателя.
Обновлено в 01:21
Энергетика
В «Газпром межрегионгазе» назвали сумму долгов россиян за газ
Как указывает агентство, 1 января 2018 года долги за поставленный газ составляли 30,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:28
Экономика
Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия
Отмечается, что налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенберг
Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Личная инфляция жителей РФ была ниже официальной в 2018 году
В декабре 2018 года и в минувшем году в целом личная инфляция граждан РФ оказалась ниже официального показателя.
Обновлено в 00:54
Экономика
ВТБ самостоятельно выполнит требования «Базеля III»
ВТБ использует часть своей прибыли для выполнения требований к капиталу в рамках перехода на «Базель III», сказал в интервью «Интерфаксу» глава банка Андрей Костин на полях форума в Давосе.
Обновлено в 03:26
Экономика
Минстрой: Само обсуждение коммунальной амнистии приведет к хаосу
Глава Минстроя Владимир Якушев предостерег от эмоционального, безоглядного проведения так называемой коммунальной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Обновлено в 03:33
Экономика
Время собирать деньги: в 2019-м россияне накопят на четверть больше
В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза ИНП РАН.
Обновлено вчера в 16:01
Финансы
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Сергей Данкверт рассказал о причинах снижения качества хлеба
Жалобы хлебопеков на преобладание зерна низкого качества в урожаях последних лет отчасти справедливы, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:00
Экономика
Правительство в закрытом режиме планирует приватизацию госкомпаний
Кабинет министров планирует ряд сделок по приватизации некоторых государственных компаний. Переговоры ведутся с иностранными инвесторами.
Обновлено в 04:08