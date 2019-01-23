Экономика

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричествоРоссийская газета 01:18

Стали известны параметры предлагаемых Минэкономразвития соцнорм потребления электричества для населения. В частности, к 2033 году должны быть отменены льготы на электричество для владельцев электроплит и сельского населения, пишет "Коммерсант".
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с чего всё началось

В энергопотребителей вселяют умеренность

Госпожа Порохова отмечает, что льгота для электроплит — рудимент времен СССР, "когда электроплита была единственным энергоемким электроприбором".
Коммерсантъвчера в 14:17

Подробнее о событии

Эксперт: отмена льгот на электричество приведет к социальному напряжению

РИА Новости02:51

В СФ посчитали новость об отмене льгот на плиты фейком

News.ru02:56

Минэкономики предлагает ввести социальную норму потребления электроэнергии для населения

Эхо Москвы02:02

В России предложили отменить льготы для владельцев электроплит

РБК03:19

«Коммерсантъ»: в России могут отменить льготные тарифы для электроплит

RT на русском00:31

Правительство обсудит введение соцнормы потребления электричества

Коммерсантъ00:41

Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Lenta.ruвчера в 22:41
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Финансы

Греф предсказал снижение ипотечных ставок к концу 2019 года

В конце декабря Герман Греф спрогнозировал, что в 2019 году российские банки повысят ставки по ипотечным кредитам, что приведет к снижению темпов роста выдачи жилищных кредитов.
Обновлено в 03:15
Экономика

Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти

Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне.
Обновлено вчера в 11:46
Экономика

Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублей

Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей.
Обновлено в 02:47
Экономика

На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика

«Ведомости»: российские банки разрабатывают проект зарплатного реестра

Альфа-банк, "Тинькофф банк" и Совкомбанк разрабатывают проект консолидированного зарплатного реестра, который позволит россиянам получать зарплату в желаемом банке без оформления ее перевода на другой счет у работодателя.
Обновлено в 01:21
Энергетика

В «Газпром межрегионгазе» назвали сумму долгов россиян за газ

Как указывает агентство, 1 января 2018 года долги за поставленный газ составляли 30,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:28
Экономика

Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия

Отмечается, что налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенберг

Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика

Личная инфляция жителей РФ была ниже официальной в 2018 году

В декабре 2018 года и в минувшем году в целом личная инфляция граждан РФ оказалась ниже официального показателя.
Обновлено в 00:54
Экономика

ВТБ самостоятельно выполнит требования «Базеля III»

ВТБ использует часть своей прибыли для выполнения требований к капиталу в рамках перехода на «Базель III», сказал в интервью «Интерфаксу» глава банка Андрей Костин на полях форума в Давосе.
Обновлено в 03:26
Экономика

Минстрой: Само обсуждение коммунальной амнистии приведет к хаосу

Глава Минстроя Владимир Якушев предостерег от эмоционального, безоглядного проведения так называемой коммунальной амнистии, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Обновлено в 03:33
Экономика

Время собирать деньги: в 2019-м россияне накопят на четверть больше

В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза ИНП РАН.
Обновлено вчера в 16:01
Финансы

«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд

Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика

Сергей Данкверт рассказал о причинах снижения качества хлеба

Жалобы хлебопеков на преобладание зерна низкого качества в урожаях последних лет отчасти справедливы, рассказал в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:00
Экономика

Правительство в закрытом режиме планирует приватизацию госкомпаний

Кабинет министров планирует ряд сделок по приватизации некоторых государственных компаний. Переговоры ведутся с иностранными инвесторами.
Обновлено в 04:08
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