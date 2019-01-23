Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричествоРоссийская газета 01:18

Госпожа Порохова отмечает, что льгота для электроплит — рудимент времен СССР, "когда электроплита была единственным энергоемким электроприбором".

с чего всё началось

Стали известны параметры предлагаемых Минэкономразвития соцнорм потребления электричества для населения. В частности, к 2033 году должны быть отменены льготы на электричество для владельцев электроплит и сельского населения, пишет "Коммерсант".

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество

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