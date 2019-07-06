Происшествия
Владельца затонувшего у Джубги катера опросили в качестве свидетеляТАСС 10:57
Владельца прогулочного катера, затонувшего в Черном море в районе поселка Джубга, опросили в качестве свидетеля, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах региона. "Владелец опрошен в качестве свидетеля, он не задержан", - сказал собеседник агентства.
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