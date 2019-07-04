с чего всё началось

Собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов. Такое решение вынес 4 июля Басманный суд Москвы, передает радиостанция Business FM.

Авто Продажи автомобилей в России продолжили снижаться В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Политика Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

Политика Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17 Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.

Авто Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.

Шоу-бизнес Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки на митинге в Тбилиси Беспорядки на митинге в Тбилиси 20-21 июня у здания парламента Грузии были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.

Происшествия СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.

Кино Акция «Ночь в кино» пройдёт в Москве 24 августа Генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко рассказала, что 24 августа в столице пройдёт акция «Ночь в кино».

Шоу-бизнес Названо имя крестной матери наследника Меган Маркл и Принца Гарри Инсайдеры со стороны пары уже сообщили представителям СМИ, что крестной мамой малыша станет близкая подруга Меган Маркл - Серена Уильямс.

Общество Онищенко счел нереализуемой идею полного запрета смартфонов в школах Полностью запретить детям использовать мобильные телефоны в школах невозможно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Музыка Музыкальные сервисы назвали причину удаления песен Катамадзе Представители крупнейших музыкальных сервисов в России прокомментировали исчезновение песен Нино Катамадзе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.

Политика Партия Зеленского перечислила первые шаги к миру в Донбассе Советник команды Зеленского Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают однобокую информацию.

Авто Представлен обновленный спорткар BAC Mono R Автомобиль BAC Mono был переработан и получил индекс R. Для создания обновленной версии был использован графен, магний и титан.

Происшествия Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.

Футбол Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи» Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".

Армия и оружие Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.

Кино Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.

Интернет Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Политика Польша начала искать свидетелей геноцида поляков украинцами Польский Институт национальной памяти в рамках расследования преступлений, совершенных в 1939-1945 годах на Волыни украинскими националистами против польского народа, начал поиск свидетелей тех событий.