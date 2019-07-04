Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьмеГазета.Ru 04:31
Приговор суда вынесен по делу о неуплате налогов. В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
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Экономика
Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму
Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Дерево убило ребенка на востоке Москвы
На двухлетнего ребенка, который играл в песочнице на востоке Москве, упало дерево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:49
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы войны
Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Московском районе украден «Лексус» за 7 миллионов
Сумма причиненного автовладелице ущерба составила 7,3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:52
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Подводники рассказали о действиях экипажа при пожаре
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ России пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 05:20
Гаджеты
ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов
Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.
Обновлено в 05:43
Наука
В вулкане возле Антарктиды нашли кипящее лавовое озеро
Обновлено в 04:59
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей
В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
Обновлено в 05:04
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
22-летняя дочь Мадонны готовится к свадьбе со скейтбордистом, с которым тайно встречалась два года
Своевольная Лурдес уже в 22 года знает, чего она хочет: и это вовсе не слава и популярность, в которой на протяжении всей своей жизни купается ее мама — легендарная Мадонна.
Обновлено в 05:36
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Экономика
ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома
ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Общество
Дамбу в затопленном Тулуне связали с замгубернатора Иркутской области
Дамба, которая должна была защитить от наводнений город Тулун Иркутской области, была построена компанией «Ремонт зданий и сооружений».
Обновлено вчера в 14:40
Авто
Bentley Mulsanne в спецверсии W.O. Edition доехал до России
Компания Bentley представила в России три автомобиля Bentley Mulsanne в специальной юбилейной версии W.O. Edition, приуроченной к столетию марки.
Обновлено в 04:35
Общество
Голикова заявила о сокращении численности населения малых городов
За последние 15 лет численность населения в малых российских городах сократилась на 1,5 млн человек.
Обновлено в 03:54
Политика
Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
Обновлено в 05:22
Происшествия
Названа хронология трагедии на «Лошарике»
Авария на глубоководной станции АС-31 "Лошарик" произошла 1 июля примерно в 9 вечера, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 20:26
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24