Экономика
«Вкусвилл» может выйти на биржуNews.ru 08:19
Сроками появления ценных бумаг «Вкусвилла» на торгах близкий к ретейлеру источник назвал 2020−2021 годы. Ранее News.ru сообщал, что сервис такси Uber конфиденциально подал предварительную заявку на первичное публичное размещение акций на бирже (IPO).
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с чего всё началось
Господин Бурмистров, основываясь на показателях сети за 2018 год, оценивает бизнес "Вкусвилла" примерно в 15 млрд руб. В случае проведения IPO, уверен он, к середине 2020 года "Вкусвилл" может стоить до 40 млрд руб. "Вкусвилл" может стать первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который выйдет на биржу (последний раз размещение проводила "Лента"), отмечает Марат Ибрагимов.Коммерсантъвчера в 17:43
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Происшествия
Задержан начальник регионального штаба МВД Ингушетии
Начальник регионального штаба МВД Ингушетии Саварбек Шадиев задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 16:05
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийствах сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы арестовал до 30 марта сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова, обвиняемого в двух эпизодах организации убийства, участии в преступном сообществе и давлении на свидетеля, сообщил из суда корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 13:34
Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
"АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.
Обновлено в 09:02
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Наука
Названа неожиданная опасность домашних кошек
Датские ученые Копенгагенской университетской больницы выяснили, что у кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может стать причиной шизофрении и других заболеваний.
Обновлено в 09:56
Авто
Skoda показала внешность компактного кроссовера Skoda Kamiq
Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Авто
Трехдверный Range Rover не появится в продаже
Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни
Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения
Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара
Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.
Обновлено в 06:52
Политика
У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски
Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Космос
Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида
Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.
Обновлено в 09:27
Авто
Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире
Немецкий концерн Volkswagen Group третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками
Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Нигерии освободили захваченных пиратами российских моряков
В Нигерии освободили шесть российских моряков, захваченных пиратами в начале января. Об этом проинформировали в посольстве РФ.
Обновлено в 09:42
Музыка
Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о The Beatles
Режиссер Питер Джексон начал съемки документального фильма о группе The Beatles.
Обновлено в 16:44
Космос
На орбите Земли засекли мусорный мешок
Обновлено в 15:16
Происшествия
Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой
Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:39
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить курение за рулем.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Samsung выпустит смартфон с объемом памяти 1 терабайт
Южнокорейский производитель электроники Samsung выпустит смартфон с объемом памяти 1 терабайт.
Обновлено в 14:06
Культура
Собянин пообещал удвоить площади «Союзмультфильма»
Почти вдвое увеличить площади киностудии «Союзмультфильм» пообещал мэр Москвы Сергей Собянин, посетив ее 30 января, сообщает сайт московской мэрии.
Обновлено в 14:08
ЖКХ
Снегопад в столице продлится до утра четверга
Снегопад, начавшийся в столице вечером в среду, продлится до утра четверга, 31 января.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Фиорентина» забила семь голов «Роме» в матче Кубка Италии
Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев поля.В составе победителей хет-триком отличился Федерико Кьеза, дубль на свой счет записал Джованни Симеоне и еще по одному мячу забили Луис Муриэль и Марко Бенасси.
Обновлено в 16:25
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Интернет
Google обновила дизайн мобильного приложения Gmail
Сегодня Google запустил редизайн приложения Gmail для Android и iOS в духе Material Theme.
Обновлено вчера в 22:31
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Обновлено в 08:08
Транспорт
Названы самые опасные для вождения страны
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Обновлено в 15:15