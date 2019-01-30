«Вкусвилл» может выйти на биржуNews.ru 08:19

Господин Бурмистров, основываясь на показателях сети за 2018 год, оценивает бизнес "Вкусвилла" примерно в 15 млрд руб. В случае проведения IPO, уверен он, к середине 2020 года "Вкусвилл" может стоить до 40 млрд руб. "Вкусвилл" может стать первым с 2014 года продуктовым ритейлером, который выйдет на биржу (последний раз размещение проводила "Лента"), отмечает Марат Ибрагимов.

с чего всё началось

Сроками появления ценных бумаг «Вкусвилла» на торгах близкий к ретейлеру источник назвал 2020−2021 годы. Ранее News.ru сообщал, что сервис такси Uber конфиденциально подал предварительную заявку на первичное публичное размещение акций на бирже (IPO).

«Вкусвилл» может выйти на биржу

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