Вклады россиян в банках в феврале выросли до максимума за два годаИнтерфакс 05:57

Вклады физлиц в банках РФ в феврале выросли на 0,42 трлн рублей, или на 1,6%, с исключением влияния валютной переоценки, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Исключая декабрьские показатели, которые сезонно значительно выше, февральский прирост был максимальным за последние два года.

Вклады россиян в банках в феврале выросли до максимума за два года

Происшествия Уже 50. Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии Число погибших в результате теракта в городе Крайстчерче (Новая Зеландия) возросло до 50, сообщил новозеландский министр иностранных дел Ибрахим аль-Асаф, передает 16 марта телеканал «Звезда».

Политика Порошенко назвал новые санкции против России «триединым ударом» Президент Украины Петр Порошенко назвал новые санкции против России «триединым трансатлантическим ударом».

Происшествия Девочка выжила после падения с шестого этажа больницы в Москве 16-летняя девочка выжила после падения с шестого этажа Филатовской детской клинической больницы в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы города.

Происшествия Новая Зеландия может ужесточить оружейные законы после бойни в мечетях Напомним, в в пятницу днём в Новой Зеландии неизвестные устроили жестокую бойню в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид.

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд в Екатеринбурге принял решение не заключать под стражу депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого обвиняют во взяточничестве.

Политика Экс-сотрудник разведки Пентагона признался в шпионаже в пользу Китая Бывший сотрудник Разведывательного управление министерства обороны США (РУМО) Рон Рокуэлл Хансен признал свою вину в шпионаже в пользу Китая, сообщает пресс-служба американского минюста.

Армия и оружие К границам России приблизился ядерный бомбардировщик В-52 ВВС США Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США приблизился к границам Российской Федерации в районе Балтийского моря.

Экономика Российские пекари опасаются повышения цен на хлеб в 2019 году Цены на хлеб из муки 1 и 2 сорта могут вырасти в 2019 году на 5-6%.

Футбол Чемпионат мира 2018 стал самым прибыльным в истории Прошедший в России чемпионат мира по футболу стал самым прибыльным в истории. Доход ФИФА составил 5,3 миллиарда долларов.

Происшествия У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика На Украине предложили взыскать с РФ ренту за «земли Юрия Долгорукого» «Взыскать с Российской Федерации средства за ренту украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем, который основал Московию, и они теперь используют наш Новгород и наши земли», - сказал экс-генпрокурор.

Политика Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов в Алжире Не менее 75 демонстрантов задержаны в результате протестов, прошедших в Алжире в пятницу, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на алжирскую полицию.

Политика Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.

Армия и оружие Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.

Армия и оружие В Риге оштрафовали военных США, которые помочились на памятник Свободы Латвийская полиция оштрафовала двоих американских военнослужащих, которые отличились тем, что справили малую нужду на главный монумент Латвии - памятник Свободы, передает ТАСС.

Политика Мадуро назвал организаторов блэкаута в Венесуэле Атака на систему энергоснабжения Венесуэлы велась с территории США под контролем американского правительства, заявил президент республики Николас Мадуро.

Политика Трамп ответил на вопрос об опасности «белого национализма» Отмечается, что один из журналистов спросил главу государства, считает ли он "белый национализм" мировой угрозой.

Политика В МИД Франции призвали Британию объяснить перенос сроков брексита Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что британской стороне необходимо аргументированно объяснить перенос сроков выхода королевства из ЕС.

Общество Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади Министерство транспорта России намерено установить для авиакомпаний минимальные габариты ручной клади, разрешенной для бесплатного провоза, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение ведомства.

Политика Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России После победы в арбитраже правление «Нафтогаза» Украины распорядилось выплатить руководству компании премию в размере $45,6 млн — 1% от выигрыша в споре с «Газпромом» в Стокгольмском суде.

Экономика В Центробанке предупредили о росте цен Инфляцию разогнали цены на овощи, которые выросли больше всего.

Политика Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.

Политика В правительстве РФ опровергли сообщения СМИ об отмене МАКС-2019 Правительство РФ опровергло растиражированное СМИ сообщение об отмене в 2019 году Международного авиационного космического салона (МАКС).

Политика США ввели визовые санкции против Международного уголовного суда Напомним, в октябре минувшего года советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже грозил Международному уголовному суду санкциями за начало расследования в отношении американских военных, подозреваемых в пытках граждан Афганистана.