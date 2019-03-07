Недвижимость
Вклады на жилье в ипотеку могут появиться в РоссииИзвестия вчера в 21:00
Вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку могут появиться в России. Соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве и будет внесен в Госдуму в конце марта, сообщает в четверг, 7 марта, «РИА Новости».
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Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект и отправили по второму кругу на согласование в правительство.
— Анатолий Аксаков, российский политикИзвестия вчера в 21:00
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