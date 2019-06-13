Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
Читать в источнике
Оценить651
с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:38, Ашберн
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Обновлено в 02:30
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Технологии
Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Происшествия
На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне
Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Авто
Volvo и Uber представили серийный беспилотник
Первый серийный автомобиль, способный передвигаться без участия водителя, создан на базе флагманского кроссовера Volvo XC90.
Обновлено в 07:04
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Экономика
Сокращается срок продажи жилья без НДФЛ
Предлагается сократить с пяти до трех лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения.
Обновлено в 08:30
Политика
Президент Казахстана прибыл в Бишкек на саммит ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Обновлено в 07:44
Политика
В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Бывший ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Об этом "Комсомольской правде" сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Футбол
Гризманн переходит в «Барселону»
Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Обновлено вчера в 15:03
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено в 06:24
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Российского офицера освободили из плена в Афганистане
Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»
Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Энергетика
ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился, как наказывает сына Платона
Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что ему иногда приходится наказывать сына Платона. Но признался, что он мягкий отец, даже чересчур.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Кокорин попросил суд о справедливости
Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Тарасенко прокомментировал победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В ходе реставрации Яузской больницы найдены документы конца XIX века
В ходе реставрации Яузской больницы обнаружены рукописные медицинские документы конца XIX века, передаёт «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:25
Технологии
В российских вузах начнут выдавать электронные дипломы
В этом году электронные дипломы будут введены в пяти вузах России, а в 2020 году ‒ еще в пятнадцати.
Обновлено в 05:21
Авто
Продажи новых электрокаров в России выросли втрое
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», уже второй месяц подряд продажи новых электромобилей в России показывают двукратный рост.
Обновлено в 08:12
Теннис
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Обновлено в 07:31
Экономика
Минстрой опроверг информацию о переносе перехода на эскроу-счета
В СМИ появилась информация, что переход на проектное финансирование может быть отложен до 1 октября.
Обновлено в 04:51