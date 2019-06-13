Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
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Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

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URA.Ruвчера в 22:35

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Вести.Ruвчера в 21:33

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РИА Новостивчера в 20:36

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47

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Известиявчера в 18:29
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Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
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Происшествия

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В Ессентуках неизвестные расстреляли троих людей

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RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN

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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

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В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

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Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов

Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
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На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

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В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400

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Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич.
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