Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
Читать в источнике
Оценить657
с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Политика
После скандала с Голуновым Путин уволил двух генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Ессентуках неизвестные расстреляли троих людей
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по краю, вечером 12 июня двое неизвестных пробрались на склад одного из магазинов в посёлке РККА Ессентуков и расстреляли находившегося там 34-летнего мужчину.
Обновлено в 08:48
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика
Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС
Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Сеть
На фанатской странице известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой появился фотоснимок совсем еще маленького телевизионного ведущего Максима Галкина с братом.
Обновлено в 00:46
Общество
RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN
RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 08:35
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Финансы
Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Политика
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Политика
Борис Джонсон победил в первом раунде выборов лидера консерваторов
Депутат палаты общин от Консервативной партии (тори) Борис Джонсон лидирует по итогам первого раунда голосования за нового главу партии.
Обновлено в 08:31
Происшествия
На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
В Турции выразили обеспокоенность из-за письма Пентагона по С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил по телефону и.о. главы Пентагона Патрику Шанахану обеспокоенность по поводу его письма в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, говорится в сообщении турецкого минобороны.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Обновлено в 01:11
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Футбол
Экс-тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»
Новым главным тренером «Вест Бромвича» назначен Славен Билич.
Обновлено в 08:26