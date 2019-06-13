Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиянИзвестия вчера в 18:29
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов. Кредитные организации запрашивают у клиентов отчет о тратах снятых денег и данные о том, каким образом они заработали на открытие вклада.
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с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
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Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты
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Обновлено в 19:13
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Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
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"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
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Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
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Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
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Финансы
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Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
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Политика
Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
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Футбол
Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
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В Москве загорелся Измайловский кремль
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Обновлено в 13:47
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Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
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Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
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Обновлено в 20:47
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Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
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