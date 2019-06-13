Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.

с чего всё началось

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