Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
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с чего всё началось

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

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Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

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РБК00:47

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URA.Ruвчера в 22:35

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Вести.Ruвчера в 21:33

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Телеканал 360°05:42

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

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Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34
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Политика

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Обновлено в 06:01
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Воробьев вручил награды медикам в честь их профессионального праздника

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Финансы

ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей

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Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
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