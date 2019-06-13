Экономика
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИРИА Новости вчера в 20:36
Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
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с чего всё началось
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.Известиявчера в 17:01
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Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
Чубайс предложил ввести новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Климкин осудил визит Миятович в Крым без разрешения Украины
Комментируя планы представителя Совета Европы посетить Крым, Климкин написал в своем микроблоге, что ситуация представляет собой «очередной «развод» о визите комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в оккупированный Крым».
Обновлено вчера в 09:24
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.
Обновлено вчера в 03:33
Технологии
Минобрнауки переведет дипломы в электронный вид
Дипломы российских вузов с 2020 года станут электронными, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
Обновлено вчера в 23:40
Технологии
Топ-10 крупнейших компаний-единорогов по стоимости
Среди всех мировых стартапов лишь 326 считаются компаниями-единорогами, так как их стоимость достигла $10 млрд и больше.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37
Здоровье
Абрикосы возглавили список самых полезных летних продуктов
Абрикосы заняли первую позицию в топ-5 продуктов, которые следует есть летом, сообщает портал oane.ws.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей
Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:27
Экономика
Детское питание может попасть в список социально значимых товаров
Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой внести детское питание в перечень социально значимых товаров первой необходимости, в отношении которых можно устанавливать предельно допустимые цены.
Обновлено вчера в 22:14
Гаджеты
Смартфон Essential PH-2 появится в продаже в ближайшее время
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор
Рабочая группа Госсовета по экологии предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов, в результате чего платежи могут вырасти на 5%. Об этом сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на подготовленный участниками группы проект доклада "О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ".
Обновлено вчера в 21:45
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Вика Цыганова заявила, что будет баллотироваться в Госдуму
Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова прокомментировала появившуюся накануне в СМИ информацию, что она намеревается вернуться на свою малую родину, в Комсомольск-на-Амуре, и баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва.
Обновлено вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Рэпер L’One покинул лейбл Тимати Black Star со скандалом
Тимати, комментируя скандальный уход L'One из лейбла, под постом коллеги отметил, что исполнитель преувеличивает, заявляя, якобы ему «затыкают рот».
Обновлено вчера в 01:47
Армия и оружие
Бомбардировщики Су-34 оборудуют комплексами РЭБ «Хибины-2»
Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что для истребителей-бомбардировщиков Су-34, входящих в состав авиаполка, дислоцированного в Воронежской области, предусмотрены поставки новых комплексов радиоэлектронной борьбы «Харбины-2».
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
В ДНР опровергли продвижение украинской армии к Донецку
Сообщения о приближении украинских военных к Донецку ложны, заявил замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 17:50
Баскетбол
Баскетболист «Голден Стэйт» Дюрант перенёс операцию на ахилле
Баскетболист «Голден Стэйт» получил травму в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс».
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Москва покинула рейтинг 100 самых дорогих городов
Москва покинула рейтинг 100 городов, являющихся самыми дорогими для проживания иностранцев.
Обновлено вчера в 21:49
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Не разлей вода: сестры Олсен, братья Спроус и другие яркие актеры-близнецы и их культовые роли
Хотя, что касается актерского мастерства, довольно редко оба брата или сразу две сестры добиваются признания и популярности в жестком мире кинематографа.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Эти знаки Зодиака не умеют любить: они разобьют вам сердце
Астрологи отмечают, что некоторые знаки Зодиака от природы не способны любить.
Обновлено 11 июня в 21:10
Политика
Секретное соглашение США и Мексики сфотографировали журналисты
Президент США Дональд Трамп случайно раскрыл некоторые детали секретного миграционного соглашения с Мексикой, об этом сообщает "Би-би-си".
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 16:06