Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИРИА Новости вчера в 20:36

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.

с чего всё началось

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