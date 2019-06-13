Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
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с чего всё началось

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Сбербанк объяснил проверку источников дохода своих клиентов

Телеканал 360°05:42

СМИ сообщили о новом инструменте банков для блокировки вкладов

РБК00:47

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов клиентов

Вести.Ruвчера в 21:33

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

URA.Ruвчера в 22:35

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 20:36

Банки придумали новый повод для блокировки счетов клиентов

News.ruвчера в 19:34

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Известиявчера в 18:29
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Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева

Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Экономика

Медведев допустил четырехдневную рабочую неделю

Глава правительства Дмитрий Медведев на Международной конференции труда заявил, что в стране в будущем может быть введена четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 07:17
Общество

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

По данным портала "Китайские автомобили", производитель принял решение о старте целого ряда акций на новинку, включая снижение цены на 20 тысяч рублей для первых 777 покупателей, программу Трейд-Ин с дисконтом в 150 тысяч рублей и компенсацию стоимости КАСКО в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Экономика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Макеевой крестил дочь

37-летний Глеб Матвейчук и Елена Глазкова крестили дочь.
Обновлено в 07:00
Наука

Китай ещё больше ужесточает правила генетических экспериментов

Китай объявил об ужесточении правил экспериментов по редактированию генов, что заключается в пресечении контрабанды человеческих органов и ужесточению надзора за использованием генетических материалов людей.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Наталья Вяль разочарована в отцовских способностях Ивана Краско

Обновлено в 04:02
Футбол

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Дочь Алсу сняла свой дебютный клип

По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ

Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
Обновлено в 07:54
Кино

Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Транспорт

Строительство двух новых развязок в Геленджике начнется в этом году

По словам Оветченко, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.
Обновлено в 09:01
Культура

«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»

Обновлено в 07:49
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
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