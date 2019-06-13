Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетовИзвестия вчера в 17:01
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента. Финансовые организации действуют в рамках «антиотмывочного» закона, и в Росфинмониторинге не увидели превышения полномочий со стороны банков.
Читать в источнике
Оценить651
с чего всё началось
Банки начали использовать очередной инструмент для блокировки средств. Кредитные организации стали интересоваться, на что клиенты тратят снятые со счета деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Билан отреагировал на свадебные фото Лазарева
Поп-исполнитель Дима Билан по-своему отреагировал на свадебные фото певца Сергея Лазарева, появившиеся в Сети.
Обновлено в 04:26
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Еще 12 пензенских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Госэкзамен по химии написали 738 пензенских выпускников, из них 7 получили 100 баллов за выполненные работы.
Обновлено в 07:15
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Экономика
Медведев допустил четырехдневную рабочую неделю
Глава правительства Дмитрий Медведев на Международной конференции труда заявил, что в стране в будущем может быть введена четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 07:17
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
По данным портала "Китайские автомобили", производитель принял решение о старте целого ряда акций на новинку, включая снижение цены на 20 тысяч рублей для первых 777 покупателей, программу Трейд-Ин с дисконтом в 150 тысяч рублей и компенсацию стоимости КАСКО в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Кино
Умерла американская актриса Сильвия Майлз
Обновлено в 07:09
Общество
Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Экономика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Анастасии Макеевой крестил дочь
37-летний Глеб Матвейчук и Елена Глазкова крестили дочь.
Обновлено в 07:00
Наука
Китай ещё больше ужесточает правила генетических экспериментов
Китай объявил об ужесточении правил экспериментов по редактированию генов, что заключается в пресечении контрабанды человеческих органов и ужесточению надзора за использованием генетических материалов людей.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла свой дебютный клип
По словам девушки, клип снят на песню «Эта любовь», которую она спела вместе с Ержаном.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в первом туре АПЛ
Центральным матчем первого тура станет встреча между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Матч пройдет 11 августа на «Олд Траффорд».
Обновлено в 07:54
Кино
Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия
Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Транспорт
Строительство двух новых развязок в Геленджике начнется в этом году
По словам Оветченко, на работы по созданию развязки в районе аэропорта Геленджика и села Дивноморское уже выделены средства.
Обновлено в 09:01
Культура
«Коммунисты России» потребовали запретить сериал «Чернобыль»
Обновлено в 07:49
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30