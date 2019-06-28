Происшествия
Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублейВести.Ru 06:14
МВД сообщает об аресте организаторов крупной финансовой пирамиды, которая действовала в шести регионах России. Вкладчики — за три года их набралось более двух тысяч — думали, что инвестируют в прибыльные строительные проекты. На самом деле их деньги утекали в офшор за океан.
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В России ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали 2 тысячи вкладчиков
Говорит Москвавчера в 23:57
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