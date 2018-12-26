Экономика
Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно
Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционноИзвестия25 декабря в 22:10
Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине.
Известия25 декабря в 22:10
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с чего всё началось
Вкладчикам рухнувших банков планируют возвращать их деньги дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине. Информацию подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).Известия25 декабря в 22:10
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Как АСВ умудрилось против себя вкладчиков настроить. Подробности
Национальная служба новостей24 декабря в 10:30
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