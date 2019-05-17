Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
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Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
Обновлено в 16:57
Общество
Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась
В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено вчера в 07:36
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено в 13:11
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Ксения Бородина из-за заболевания не может выйти на работу
Ведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram выложила публикацию, в которой рассказала о неожиданном заболевании, которому она подверглась.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Технологии
Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту
Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 00:37
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери
В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Политика
В Австрии потребовали отставки вице-канцлера из-за «сделки с россиянкой»
Лидеры оппозиционных партий Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) выступили с требованием отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 16:15
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки, несмотря на то, что депутаты еще не приняли законопроект.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации.
Обновлено в 16:15
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 09:04
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100
Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
Обновлено в 20:28
Футбол
ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
Путешествия
Конюхов готовится к трем воздушным экспедициям
Обновлено в 16:48
Происшествия
Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч
Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч.
Обновлено вчера в 04:44
Экономика
«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков
Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может сместиться на вторую половину 2020 года, если выберут третий вариант маршрута, который потребовала рассмотреть Дания, сообщает RT со ссылкой на доклад Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
Обновлено в 04:08