Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
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Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского

РБК12:39

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Коммерсантъ12:22

Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского

ТАСС11:14

Россию не позвали на инаугурацию Зеленского

URA.Ru11:21

Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

Ведомости11:19

Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Газета.Ru12:53

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

РИА Новости11:44
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
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В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
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Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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Политика

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Обновлено в 17:40
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
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В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Технологии

Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту

Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 00:37
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2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено в 00:52
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

В Петербурге детей из захламленной квартиры вернули матери

В Петербурге многодетной матери вернули ее четверых детей.
Обновлено в 10:45
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Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition

Обновлено в 11:15
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
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Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено в 18:12
Политика

В Австрии потребовали отставки вице-канцлера из-за «сделки с россиянкой»

Лидеры оппозиционных партий Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) выступили с требованием отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 16:15
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Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки, несмотря на то, что депутаты еще не приняли законопроект.
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Бывший сотрудник ЦРУ осужден на 20 лет за шпионаж в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США 62-летний Кевин Мэллори в пятницу был приговорен к 20 годам лишения свободы за передачу Китаю секретных документов.
Обновлено в 18:28
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Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая

Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации.
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Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено в 11:20
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«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»

Обновлено в 09:04
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100

Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.
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ЦСКА победил мадридский «Реал» и вышел в финал баскетбольной Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги.
Обновлено в 17:22
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Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч

Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч.
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«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может сместиться на вторую половину 2020 года, если выберут третий вариант маршрута, который потребовала рассмотреть Дания, сообщает RT со ссылкой на доклад Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
Обновлено в 04:08
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