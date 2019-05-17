Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

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Музыка Лазарев прошёл в финал «Евровидения» Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

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