Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
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Армия и оружие
США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2
Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн.
Обновлено в 17:03
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов
Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»
Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Авто
Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам
Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Происшествия
«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100
«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Путешествия
Kauppalehti (Финляндия): эй, финский турист, которому уже надоел Таллин! Взгляни на восток! (Kauppalehti)
Весной в финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллин больше не интересуют финнов так сильно, как раньше.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля
В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов»
Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 17:02
Авто
В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу
Обновлено в 02:28
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия
«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций
"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:31
Путешествия
Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан
Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Футбол
РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов
Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес
Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота
Обновлено в 03:00