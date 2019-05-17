Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
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Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского

РБК12:39

Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского

ТАСС11:14

Россию не позвали на инаугурацию Зеленского

URA.Ru11:21

Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

Ведомости11:19

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Коммерсантъ12:22

Посещение инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов

Московский Комсомолец11:56

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

РИА Новости11:44
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2

Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн.
Обновлено в 17:03
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов

Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»

Источник в экстренных службах проинформировал о поступлении сообщения об угрозе взрыва у метро "Сокол" в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 17:41
Авто

Вседорожную Lada Granta Cross везут дилерам

Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross.
Обновлено в 05:39
Происшествия

«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100

«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 16:09
Авто

BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years

В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Путешествия

Kauppalehti (Финляндия): эй, финский турист, которому уже надоел Таллин! Взгляни на восток! (Kauppalehti)

Весной в финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллин больше не интересуют финнов так сильно, как раньше.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Ученому Кудрявцеву продлили срок ареста до 20 июля

В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста сотруднику ЦНИИмаш Кудрявцеву до 20 июля.
Обновлено в 12:38
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Музыка

Лазарев прошёл в финал «Евровидения»

Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено в 17:18
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:37
Футбол

Ханни и Селихов пропустят матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Как сообщает официальный сайт «Спартака», Софьян Ханни и Александр Селихов не помогут команде в матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 17:02
Авто

В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу

Обновлено в 02:28
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Происшествия

«Аэрофлот»: пилоты SSJ-100 не нарушали инструкций

"Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в Шереметьево 5 мая самолета SSJ-100, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:31
Путешествия

Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан

Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Футбол

РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая

Исполком РФС обсудит вопрос лимита на легионеров на заседании 23 мая.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие

Истребители Су-35 вылетели на перехват израильских боевых самолётов

Истребители ВКС России были подняты для перехвата израильских самолётов.
Обновлено в 16:06
Шоу-бизнес

Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота

Обновлено в 03:00
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