Политика
Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено в 10:41
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила рейтинг участников песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе запросов пользователей поисковой системы.
Обновлено в 14:18
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Политика
Россия обжаловала решение Гаагского суда по иску украинских компаний
Министерство юстиции РФ обжаловало решение Арбитражного суда Гааги о взыскании с Москвы 159 миллионов долларов по иску двух украинских компаний, которые якобы понесли убытки из-за воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 09:59
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Футбол
«Спартак» не взял Глушакова в Самару на матч с «Крыльями»
Обновлено в 09:29
Музыка
Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Хоккей
Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»
Обновлено в 14:23
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Саратове 80-летняя женщина выпала из окна и повисла на кондиционере
До приезда спасателей пенсионерка находилась на высоте восьмого этажа 15 минут В Саратове пожилая женщина выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, провисев на нем 15 минут.
Обновлено в 09:47
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено в 14:26
Общество
СК выяснит, как на свалке под Мурманском оказались воинские надгробия
В Мурманской области следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения свалки воинских надгробий, обнаруженной в столице Заполярья.
Обновлено в 13:11
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС
Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Игры
Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня
Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.
Обновлено в 10:37
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»
Две звезды нашей команды пройдут на пять ведущих радиостанций Петербурга – «Радио Зенит», Юмор ФМ, Радио ENERGY, Детское Радио и Авторадио.
Обновлено вчера в 05:23