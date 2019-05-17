Участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентовРИА Новости 11:44

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Происшествия В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.

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Музыка Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.

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