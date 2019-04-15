Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.
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Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Общество
Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой
Обновлено в 00:41
Политика
Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу
Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
«Реал» интересуется защитником «Вест Хэма» Райсом
Бывший защитник «Вест Хэма» и «Челси» Скотт Минто заявил, что защитник «молотков» Деклан Райс привлек внимание очередного топ-клуба.
Обновлено в 00:46
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»
В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34
Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Авто
Специалисты УАЗ раскрыли некоторые детали создания «Русского Прадо»
По новой информации компания не будет приобретать чужую платформу, а займется доработкой собственной технологией с общей суммой денежного вклада около 7,4 млн долларов.
Обновлено 13 апреля в 03:44
Авто
Volkswagen представил концептуальный ID Roomzz
Компания Volkswagen на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, публичная премьера которого состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Один ребенок погиб во время пожара в Забайкалье
Четырехлетний мальчик погиб и двухлетняя девочка пострадала во время пожара в частном доме в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Обновлено в 00:02
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Авто
Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду
Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Энергетика
Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол
«Спартак» проиграл в гостях «Ростову»
Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области
Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
Обновлено в 00:25
Технологии
«Лаборатория Касперского» получит долю в российском конкуренте Microsoft
«Лаборатория Касперского» планирует стать совладельцем разработчика отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ), рассказал «Ведомостям» близкий к одной из сторон переговоров человек.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии
Скрытые фигуры. Как заработать на гигантах цифровой экономики
5G обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи.
Обновлено в 00:01
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00