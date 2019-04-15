Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Встреча президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться 26-27 апреля во Владивостоке

Эхо Москвы01:16

СМИ: визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца апреля

ТАССвчера в 21:27

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Газета.Ruвчера в 19:21

Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию

Lenta.ruвчера в 19:51

СМИ узнали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына в России

РБКвчера в 19:34

СМИ: Ким Чен Ын приедет во Владивосток 26–27 апреля

Коммерсантъвчера в 20:13

СМИ назвали возможную дату приезда Ким Чен Ына в Россию

РИА Новостивчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Общество

Названа самая популярная песня Аллы Пугачевой

Обновлено в 00:41
Политика

Гуайдо обвинил во вторжении в Венесуэлу Россию и Кубу

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России ранее заявили, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Каракасом и Москвой.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

«Реал» интересуется защитником «Вест Хэма» Райсом

Бывший защитник «Вест Хэма» и «Челси» Скотт Минто заявил, что защитник «молотков» Деклан Райс привлек внимание очередного топ-клуба.
Обновлено в 00:46
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей

«Вегас» вышел вперед в серии плей-офф с «Сан-Хосе»

В Национальной хоккейной лиге завершилась третья игра серии плей-офф Кубка Стэнли между "Вегас Голден Найтс" и "Сан-Хосе Шаркс".
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
Авто

Специалисты УАЗ раскрыли некоторые детали создания «Русского Прадо»

По новой информации компания не будет приобретать чужую платформу, а займется доработкой собственной технологией с общей суммой денежного вклада около 7,4 млн долларов.
Обновлено 13 апреля в 03:44
Авто

Volkswagen представил концептуальный ID Roomzz

Компания Volkswagen на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, публичная премьера которого состоится 18 апреля на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

Один ребенок погиб во время пожара в Забайкалье

Четырехлетний мальчик погиб и двухлетняя девочка пострадала во время пожара в частном доме в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
Обновлено в 00:02
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Авто

Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России

Обновлено вчера в 15:29
Политика

Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду

Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Порошенко рассказал о действиях в случае поражения на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко рассказал, что будет делать, если он проиграет во втором туре президентских выборов своему сопернику Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 15:47
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая авария после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Энергетика

Нефть начала дешеветь после роста на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают данные об увеличении числа действующих буровых установок в США.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Футбол

«Спартак» проиграл в гостях «Ростову»

Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области

Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
Обновлено в 00:25
Технологии

«Лаборатория Касперского» получит долю в российском конкуренте Microsoft

«Лаборатория Касперского» планирует стать совладельцем разработчика отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ), рассказал «Ведомостям» близкий к одной из сторон переговоров человек.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии

Скрытые фигуры. Как заработать на гигантах цифровой экономики

5G обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи.
Обновлено в 00:01
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное