Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

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