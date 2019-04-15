Политика

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.
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Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию

Lenta.ruвчера в 19:51

СМИ: Ким Чен Ын приедет во Владивосток 26–27 апреля

Коммерсантъвчера в 20:13

Встреча президента России и северокорейского лидера может состояться уже на следующей неделе

Эхо Москвывчера в 20:03

СМИ: визит Ким Чен Ына в Россию состоится до конца апреля

ТАССвчера в 21:27

СМИ узнали дату вероятной встречи Путина и Ким Чен Ына в России

РБКвчера в 19:34

Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию

Газета.Ruвчера в 19:21

СМИ назвали возможную дату приезда Ким Чен Ына в Россию

РИА Новостивчера в 19:12
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Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол

«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон

«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети

Обновлено 13 апреля в 07:48
Происшествия

Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»

Обновлено вчера в 02:13
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики

Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено вчера в 20:27
Культура

В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

Обновлено вчера в 11:46
Футбол

«Монако» подтвердил травму крестообразных связок у Йоветича

"Монако" сообщил о тяжелой травме нападающего Стевана Йоветича, которую тот получил во вчерашнем матче чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). У 29-летнего черногорца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено вчера в 15:07
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли

Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
Футбол

Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»

Обновлено вчера в 12:55
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления

Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Автоспорт

Даниил Квят получил штрафные баллы

На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено вчера в 04:26
Наука

Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 20:31
Наука

Полигамия удваивает риск преждевременной смерти

Ученые разделили дрозофил на две группы.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Космос

Состоялся запуск самого большого самолета в мире

Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Авто

Были названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено вчера в 08:01
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