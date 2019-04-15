Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.
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Встреча президента России и северокорейского лидера может состояться уже на следующей неделе
Эхо Москвывчера в 20:03
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Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон
«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Видео отражения атаки израильских ВВС сирийскими ПВО появилось в Сети
Обновлено 13 апреля в 07:48
Происшествия
Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»
Обновлено вчера в 02:13
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Власти Сахалина считают туризм стратегическим направлением экономики
Власти Сахалина называют туризм стратегическим направлением экономики региона, потому что его развитие позволит сделать более комфортной жизнь населения и трудоустроить значительную часть местных жителей, сообщил РИА Новости врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Обновлено вчера в 20:27
Культура
В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема
Обновлено вчера в 11:46
Футбол
«Монако» подтвердил травму крестообразных связок у Йоветича
"Монако" сообщил о тяжелой травме нападающего Стевана Йоветича, которую тот получил во вчерашнем матче чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). У 29-летнего черногорца диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено вчера в 15:07
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Брэд Питт официально развелся с Анджелиной Джоли
Суд вынес такое решение 12 апреля 2019 года после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление в суд о восстановлении своего "холостяцкого" статуса.
Обновлено вчера в 06:25
Футбол
Фанаты «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»
Обновлено вчера в 12:55
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Солистку группы Serebro госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено вчера в 21:40
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено вчера в 19:05
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Автоспорт
Даниил Квят получил штрафные баллы
На старте гонки произошло столкновение между Даниилом Квятом, Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.
Обновлено вчера в 04:26
Наука
Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака
Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака.
Обновлено вчера в 20:31
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Ученые разделили дрозофил на две группы.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Космос
Состоялся запуск самого большого самолета в мире
Самолет стал самым большим в мире. Так, размах его крыльев составляет 117 метров, на его борту предусмотрены шесть двигателей Boeing 747.
Обновлено 13 апреля в 14:37
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Авто
Были названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено вчера в 08:01