Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.

Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Общество Стала известна зарплата российских священников Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

Политика Россия может выплатить долг Совету Европы На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Политика Правительство Казахстана планирует выделить на выборы около $25 млн Правительство Казахстана намерено выделить из резерва около $25 млн на проведение внеочередных выборов главы государства.

Экономика Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Общество Малышева ответит в суде перед производителем мяса Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.

Музыка Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.

Здоровье Россиян известили об 11 ранних симптомах рака При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.

Общество Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день» Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.

Технологии На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.

Технологии Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.

Армия и оружие В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.

Транспорт Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11 В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.

Энергетика Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Общество Мусорная реформа столкнулась с неплатежами Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.

Шоу-бизнес «Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.

Экономика Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир» Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».