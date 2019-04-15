Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреляИзвестия вчера в 22:10
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники в Москве, саммит РФ — Северная Корея состоится во Владивостоке. «Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — говорится в публикации.
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Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»
Обновлено вчера в 08:49
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
Правительство Казахстана планирует выделить на выборы около $25 млн
Правительство Казахстана намерено выделить из резерва около $25 млн на проведение внеочередных выборов главы государства.
Обновлено в 01:49
Авто
Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая
Обновлено вчера в 05:34
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Музыка
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта
Солистку группы Serebro госпитализировали после концерта Ирина Титова резко почувствовала себя плохо.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Россиян известили об 11 ранних симптомах рака
При обнаружении у себя нескольких из перечисленных ниже симптомов следует обратиться к врачу Как сообщает издание Известия со ссылкой на ActiveFeel, врачи выявили одиннадцать симптомов рака.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Каждый четвертый житель России не откладывает на «черный день»
Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года. Его участниками стали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов России.
Обновлено в 02:35
Технологии
На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора
В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Транспорт
Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11
В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
«Яндекс» составил рейтинг запросов песен Аллы Пугачевой
К юбилею Аллы Пугачевой "Яндекс" подготовил рейтинг поисковых запросов ее песен. Народная артистка СССР отмечает 15 апреля день рождения.
Обновлено в 03:00
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06