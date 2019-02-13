Футбол

«Тоттенхэм» и «Боруссия» голов до перерыва не забилиLiveSport.ru вчера в 15:50

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле играет вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0) после первого тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Гости до перерыва действовали куда острее, создав ряд опасных моментов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дайджест футбольных новостей за 13 февраля

Sport.ru01:43

«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:54

«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Чемпионатвчера в 16:54

«Тоттенхэм» смял «Боруссию». И это без Кейна!

Спорт-Экспрессвчера в 17:15

«Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 16:59

Вертонген во 2-й раз в карьере забил и сделал голевую передачу в матче за «Тоттенхэм»

Sports.ruвчера в 19:14

«Тоттенхэм» — «Боруссия» — 3:0. Видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 08:11, Вашингтон
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Обновлено в 04:20
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Обновлено в 07:54
Политика

Путин взялся за криминальных авторитетов

В российском законодательстве нет термина «криминальный авторитет», а есть «лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии».
Обновлено в 07:59
Происшествия

Суд снял арест с имущества Улюкаева

Обновлено в 04:19
Происшествия

В здании российского МИД нашли труп

На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 06:47
Экономика

РЖД заказали у ТМХ 3,7 тыс вагонов на 237 млрд руб

Холдинг РЖД и группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

НАТО может расширить присутствие в Черном море

Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Общество

Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД

Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах.
Обновлено в 04:40
Политика

Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему

Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Российский актер Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади.
Обновлено в 07:17
Здоровье

Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает зарубежный опыт по борьбе с лишним весом, в частности, меры, принимаемые в Японии, но пока не рассматривает никаких конкретных моделей, которые можно было бы использовать в России.
Обновлено в 07:41
Политика

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии

Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».
Обновлено вчера в 22:03
Экономика

Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина

Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов

Обновлено вчера в 15:34
Политика

Преемница Меркель поддержала строительство «Северный поток — 2»

Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию проекта «Северный поток — 2», назвав Россию надежным поставщиком.
Обновлено в 08:02
Происшествия

На юге Москвы при пожаре в многоэтажке погиб ребенок

Обновлено в 07:59
Происшествия

Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай

Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге на Украине

Свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании на выборах президента, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Обновлено в 06:46
Политика

Путин выразил Роухани соболезнования в связи с терактами в Иране

Обновлено в 07:58
Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Политика

Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России

Шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию.
Обновлено в 06:01
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске мальчика выписали из больницы в Москве

Обновлено в 03:23
Политика

Варшава требует опровержения слов журналистки из США о «польском и нацистском режиме»

Институт национальной памяти Польши (ИНП) требует от американского телеканала MSNBC опровержения произнесенных его сотрудницей в эфире слов о "польском и нацистском режиме".
Обновлено в 06:20
Политика

Супрун восстановили в должности главы Минздрава Украины

Как сообщало ИА REGNUM, исполнять обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун запретил Окружной административный суд Киева 5 февраля 2019 г. Иск с данным требованием подал в суд депутат Игорь Мосийчук.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов.
Обновлено в 05:32
Происшествия

СК проверит сообщения о подмосковной школе, где кормили «просрочкой»

Следователи проверяют информацию о подмосковной школе, где с потолка падали куски штукатурки, а детей кормили просроченными продуктами, говорится в сообщении ГСУСК России по региону.
Обновлено в 07:55
Политика

Мадуро планировали свергнуть за день

Венесуэльская оппозиция и власти США были уверены, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне быстро уйдет с поста после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласит себя временным главой государства.
Обновлено в 07:13
Политика

Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
ещё по теме
Ян Вертонген
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, защитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Бельгии. Рекордсмен сборной Бельгии по количеству сыгранных матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное