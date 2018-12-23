Футбол

Витсель может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру
04:24

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации Bristol Live, заполучить Витселя в зимнее трансферное окно хочет "Манчестер Юнайтед".
Евро-футбол.ру04:24

Подробнее о событии

СМИ: Сульшер хотел бы видеть Витселя в «МЮ»

Спорт-Экспресс04:23

СМИ: Сульшер хочет видеть в МЮ экс-футболиста «Зенита» Витселя

RT на русском02:50

Сульшер заинтересован в приглашении Витселя в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru05:12

Сульшер хочет видеть Витселя в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат01:49

СМИ: экс-хавбек «Зенита» может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru01:23

СМИ: Сульшер может подписать в «МЮ» бывшего игрока «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 23:52

СМИ: Сульшер может подписать в «МЮ» бывшего игрока «Зенита»

Матч ТВвчера в 23:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против надзирателей

Обновлено в 10:11
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено в 07:52
Футбол

Дзюба вошел в сотню лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 11:25
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Сарри обсудил с Игуаином возможный трансфер в «Челси»

Итальянский специалист обсудил с форвардом его возможный трансфер в «Челси».
Обновлено в 10:54
Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Обновлено в 07:22
Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенала» Рэмзи

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Бавария», которая хочет подписать игрока бесплатно и сможет официально начать согласовывать будущий контракт с Рэмзи с января 2019 года, но мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Интера».
Обновлено в 11:06
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аксель Витсель
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное