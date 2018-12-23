Футбол

Витсель может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру
04:24

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации Bristol Live, заполучить Витселя в зимнее трансферное окно хочет "Манчестер Юнайтед".
Евро-футбол.ру04:24

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СМИ: Сульшер хотел бы видеть Витселя в «МЮ»

Спорт-Экспресс04:23

СМИ: Сульшер хочет видеть в МЮ экс-футболиста «Зенита» Витселя

RT на русском02:50

Сульшер заинтересован в приглашении Витселя в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru05:12

Сульшер хочет видеть Витселя в «Манчестер Юнайтед»

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Женатого Моуринью застали с неизвестной девушкой

Газета.Ru02:36

СМИ: Сульшер может подписать в «МЮ» бывшего игрока «Зенита»

Sportbox.RUвчера в 23:52

СМИ: Сульшер может подписать в «МЮ» бывшего игрока «Зенита»

Матч ТВвчера в 23:52
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Футбол

Валенсия — Уэска 2:1

Обновлено в 07:34
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение

Миланский «Интер» отстранил полузащитника команды Раджу Наингголана по дисциплинарным причинам.
Обновлено в 08:38
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Обновлено в 07:16
Футбол

Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса

Обновлено в 06:43
Футбол

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера

Обновлено в 06:20
Футбол

Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол

Экс-вратарь «МЮ» Шмейхель может войти в состав руководства клуба

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может войти в состав руководства клуба.
Обновлено в 08:39
Футбол

Кейн получит орден Британской империи

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:43
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Паратичи: Роналду сам предложил себя «Ювентусу»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.
Обновлено в 07:04
Футбол

Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой

Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь.
Обновлено в 01:36
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Аксель Витсель
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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