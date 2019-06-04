Футбол
Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»Soccer.ru вчера в 17:46
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Витсель: «Азар — один из лучших наравне с Роналду и Месси. Надеюсь, он окажется в „Реале“»
Sport24.ruвчера в 16:07
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Стало известно имя сына Кабаевой
Во время прямого эфира в Инстаграм Саша раскрыла имя будущего ребёнка. Кабаева призналась, что всегда хотела назвать сына Богданом.
Обновлено в 02:22
Экономика
Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.
Обновлено в 04:07
Экономика
В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей заплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Финансы
TCS Group Олега Тинькова готовится к SPO
TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») объявила о планах провести SPO на Лондонской бирже (LSE).
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Александра Савельева подтвердила уход из группы «Фабрика»
35-летняя певица Саша Савельева официально подтвердила уход из группы «Фабрика», в которой выступала 16 лет.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Москве отель Akvarel эвакуировали из-за сообщения о минировании
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что также сообщение о минировании поступило в отель Savoy на ул. Рождественка.
Обновлено в 05:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные
Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.
Обновлено в 02:34
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила провокационный клип
Группа "Ленинград" представила клип на песню "i_$uss". Видео опубликовано на канале коллектива в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 04:21
Общество
Минприроды: Косаток и белух выпустят из «китовой тюрьмы» до конца лета
В июле-августе животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средней Приморского края планируют выпустить на волю.
Обновлено в 05:13
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Мэр Омска упала в лужу во время осмотра Советского округа
Во время инспекции в Советском округе мэр Омска Оксана Фадина упала в лужу.
Обновлено в 04:45
Наука
Радиоуглеродный анализ помог распознать современную подделку картины XIX века
Радиоуглеродный анализ помог доказать, что картина, якобы написанная в середине XIX века, на самом деле является подделкой конца XX века.
Обновлено вчера в 05:30
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
Обновлено в 05:07
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Технологии
Как отреагирует курс NEO. Разработчики успешно обновили сеть
Основная сеть криптовалюты NEO успешно обновилась, сообщили разработчики проекта.
Обновлено в 04:07
Путешествия
Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон
Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева
Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.
Обновлено вчера в 12:05