Футбол

Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»Soccer.ru вчера в 17:46

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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
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Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»

Soccer.ruвчера в 17:46

Витсель: надеюсь, Азар перейдёт в «Реал» и проявит себя там

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Витсель - об Азаре: "Надеюсь, что он перейдет в "Реал"

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Витсель сравнил Азара c Месси и пожелал ему удачи в «Реале»

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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Аксель Витсель
Бельгийский футболист, центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии.
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