Футбол
Витсель: «Надеюсь, Азар перейдет в „Реал“»Soccer.ru 17:46
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель надеется, что хавбек «Челси» Эден Азар перейдет в «Реал» этим летом.
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
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Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
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Обновлено в 17:00
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
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Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Космос
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Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
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В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено в 17:17
Общество
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Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
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В Китае вспоминают события на площади Тяньаньмэнь
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Происшествия
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В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
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Минюст предложил ввести новый вид алиментов
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Обновлено в 19:18
Армия и оружие
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Обновлено в 19:03
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
ЖКХ
В нескольких районах Сахалина проведут эксперимент по переходу на «подушевую» оплату вывоза мусора
Около 25 процентов жителей Сахалинской области получают льготы на оплату вывоза мусора.
Обновлено вчера в 07:23
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено в 19:39
Музыка
Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»
Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
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Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Общество
В Москве появится набережная имени кинорежиссера Говорухина
Набережную реки Яузы в Москве назовут в честь народного артиста России, кинорежиссера Станислава Говорухина, сообщили на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
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Общество
Под Читой у школьниц на ЕГЭ искали шпаргалки под юбками
Родители выпускников в поселке Могойтуй пожаловались на экзаменаторов, которые перед началом проведения ЕГЭ искали у школьниц шпаргалки под юбками.
Обновлено в 10:31
Космос
Два космонавта с МКС выйдут на связь с амурскими студентами
В сеансе связи поучаствуют сразу два космонавта: инструктор-космонавт-испытатель Олег Кононенко и космонавт-испытатель Алексей Овчинин.
Обновлено в 00:04
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуроры «фактически» «пресекали нарушения прав граждан при начислении и взимании платы» за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Баскетбол
Лайонел Холлинз войдет в тренерский штаб «Лейкерс»
Холлинз ранее работал главным тренером «Мемфиса» и «Бруклина». Ранее к тренерскому штабу «озерников» присоединился Джейсон Кидд.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03