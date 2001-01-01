Футбол
Витсель: «Хочу, чтобы Бельгия победила Россию»Евро-футбол.ру 11:00
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Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Интернет
Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта
Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 19:58
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Экономика
Центр Хруничева намерен избавиться от долгов в 2021–2022 годах
В настоящий момент предприятие наверстывает выполнение просроченных контрактов.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят на окраине Троекуровского кладбища
Певицу Юлию Началову похоронят на окраине Троекуровского кладбища в Москве.
Обновлено в 10:51
Политика
Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit
Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено в 17:23
Общество
Россиянам упростят процедуру вывоза алкоголя из страны
Подкомиссия под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина предложила разрешить вывоз алкогольной продукции из России для личного употребления без оформления таможенной декларации.
Обновлено в 18:24
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:45
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.
Обновлено в 12:59
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Авто
Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае
По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Подмосковье обнаружен тайник с оружием ОПГ 90х
В ходе следственных действий обнаружен тайник с оружием, который принадлежал одной из организованных преступных группировок, которая действовала на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.
Обновлено в 03:14
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено в 10:59
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы
Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Космос
Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.
Обновлено в 21:13
Теннис
Вихлянцева и Родина проиграли в первом круге турнира в Майами
Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира в Майами.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии
В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.
Обновлено в 20:16
Космос
В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО
Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено в 16:31