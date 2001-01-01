Витсель: «Хочу, чтобы Бельгия победила Россию»Евро-футбол.ру 11:00

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Интернет Google представила дудл на основе технологий искусственного интеллекта Американская компания Google представила новый дудл, который был создан на основе технологий искусственного интеллекта.

Политика Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине "Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.

Шоу-бизнес Юлию Началову похоронят на окраине Троекуровского кладбища Певицу Юлию Началову похоронят на окраине Троекуровского кладбища в Москве.

Политика Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Общество Россиянам упростят процедуру вывоза алкоголя из страны Подкомиссия под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина предложила разрешить вывоз алкогольной продукции из России для личного употребления без оформления таможенной декларации.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.

Армия и оружие Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру» Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Авто Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.

Шоу-бизнес Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.

Музыка Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.

Происшествия В Подмосковье обнаружен тайник с оружием ОПГ 90х В ходе следственных действий обнаружен тайник с оружием, который принадлежал одной из организованных преступных группировок, которая действовала на территории столичного региона в 90-х и 2000-х годах.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.

Политика Украина ввела новые санкции против России Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Происшествия Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Космос Компания Boeing отложила запуск к МКС нового беспилотного корабля В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработаны компаниями SpaceX и Boeing.

Теннис Вихлянцева и Родина проиграли в первом круге турнира в Майами Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира в Майами.

Армия и оружие В США проверят подготовку пилотов ВВС после авиакатастрофы в Эфиопии В США будет проверено качество подготовки летчиков военно-транспортных и грузовых самолетов, а также президентских Air Force One.

Космос В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.

Армия и оружие В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.