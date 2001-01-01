Футбол

Витсель: «Хочу, чтобы Бельгия победила Россию»Евро-футбол.ру 11:00

Бельгия — Россия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион короля Бодуэна
Матч Бельгия - Россия пройдет 21 марта в Брюсселе.
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Подробнее о событии

«Сборной Бельгии предстоит трудная игра». Витсель - о матче с Россией

Спорт-Экспресс08:31

Витцель о матче с Россией: «Все, чего я хочу – чтобы Бельгия выиграла»

Sports.ru08:18

Аксель Витсель: «Все, что я хочу – победить Россию»

Матч ТВ09:06

Витсель: всё, что я хочу, — чтобы Бельгия победила Россию

Чемпионат09:31

Аксель Витсель: «Все, что я хочу – победить Россию»

Sportbox.RU09:06

Экс-зенитовец: Все, что я хочу, чтобы Бельгия обыграла Россию

Нева Спорт09:46

Витсель: «Хочу, чтобы Бельгия победила Россию»

Евро-футбол.ру11:00
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Авто

Седан Honda Envix по цене Lada Vesta Sport поступил в автосалоны

Обновлено в 08:42
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Космос

Модуль «Наука» для МКС может потерять ключевую функцию после ремонта

Обновлено вчера в 22:55
Финансы

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Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
Обновлено в 08:17
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
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Экономика

Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России

Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины

"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт весна без дождей

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда в Москву придёт весна без дождей.
Обновлено в 11:49
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем

Недавно Тина Канделаки рассказала о том, что собирается покупать квартиру в ипотеку.
Обновлено в 09:00
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
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Панин признался в ненависти к «грязной, уголовной, гомофобной» России

Российский актер Алексей Панин открыто заявил о том, что ненавидит Россию.
Обновлено в 13:20
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Ника Белоцерковская подтвердила, что выходит замуж

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Обновлено в 09:21
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен

Обновлено в 13:06
Общество

Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян

У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Политика

Президент Грузии отказалась разговаривать на русском языке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась общаться на русском языке с проживающими в стране азербайджанцами, несмотря на их слабое владение грузинским языком, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Ольга и Илья Гажиенко во второй раз станут родителями

Сегодня в своем микроблоге в Instagram одна из самых ярких пар реалити-шоу «Дом-2» Ольга и Илья Гажиенко сообщили поклонникам радостную новость: совсем скоро они во второй раз станут родителями.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Педиатры из США рекомендуют как можно раньше давать детям потенциальные пищевые аллергены

Ранее считалось, что иммунная система детей в возрасте до трех лет еще слишком незрелая, и потенциальные пищевые аллергены могут спровоцировать ее нежелательные и опасные для здоровья реакции, - поэтому давать их совсем маленьким нельзя.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Футбол

Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств

Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.
Обновлено вчера в 09:11
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, центральный полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии.
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