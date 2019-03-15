Витсель, Де Брейне и Компани не помогут Бельгии в матче с РоссиейSport24.ru 07:42

Бельгийцы 21 марта примут сборную России, а 24-го сыграют со сборной Кипра в гостях. За сборную Бельгии из-за травм не смогут сыграть Кевин Де Брейне, Венсан Компани и Аксель Витсель.

Витсель, Де Брейне и Компани не помогут Бельгии в матче с Россией

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