Футбол

Витсель, Де Брейне и Компани не помогут Бельгии в матче с РоссиейSport24.ru 07:42

Барселона — Лион
5 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 13 марта
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
17′
Филиппе Коутиньо
31′
33′
Марсал
34′
Антони Лопеш
Матье Горжлен
45′+4′
Мусса Дембеле
Клеман Лангле
49′
58′
Люка Тузар
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
70′
73′
Мемфис Депай
Бертран Траоре
Артур
Артуро Видаль
74′
77′
Ферлан Менди
Максвелл Корне
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
81′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
83′
Усман Дембеле
86′
Бельгийцы 21 марта примут сборную России, а 24-го сыграют со сборной Кипра в гостях. За сборную Бельгии из-за травм не смогут сыграть Кевин Де Брейне, Венсан Компани и Аксель Витсель.
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