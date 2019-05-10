Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости вчера в 19:55
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
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Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего.
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«Это мерзость»: Максим Виторган оправдался за слова о том, что «нам нечего праздновать» 9 мая
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