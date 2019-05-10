Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости вчера в 19:55

Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего.

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.

Общество Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.

Армия и оружие Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.

Происшествия У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости» Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.

Шоу-бизнес Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.

Происшествия Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Происшествия «Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100 Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Политика Россиян осудили за попытку госпереворота в Черногории Черногорский суд признал виновными двоих граждан РФ в организации попытки переворота в 2016 году.

Энергетика Власти Мексики признали несостоявшимся конкурс по новому НПЗ Власти Мексики признали несостоявшимся закрытый конкурс на строительство нового нефтеперерабатывающего завода в стране, в итоге проект реализуют Pemex и министерство энергетики, заявил президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Происшествия Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.

Транспорт Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.

Происшествия На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.

Происшествия Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Шоу-бизнес Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.

Происшествия В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.

Политика Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".

Авто Mazda в ближайшие годы может выпустить новую премиальную модель Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Политика Франция согласилась на условия Ирана по ядерной сделке Накануне президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке выполнения ряда обязательств страны по ядерной сделке.