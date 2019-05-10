Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости вчера в 19:55

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
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Общество

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Общество

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Происшествия

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В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
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Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

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Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
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Армия и оружие

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Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

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Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов рассказал журналистам, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов на городских маршрутах.
Обновлено в 06:05
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На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Американский самолёт попытался скрыться от российских С-400 в Сирии

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Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
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Названы самые популярные дизельные внедорожники в России

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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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