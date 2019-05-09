Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости 19:55
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
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Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
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