Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости 19:55

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
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Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

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Максим Виторган пожелал всем «помнить и думать»

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«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы

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RuNews24.ru10:50

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URA.Ru15:27

«Праздновать нечего»: Максим Виторган выразил мнение о Дне Победы

Телепрограмма07:46
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Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

Обновлено в 06:41
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Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
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Политика

Над раскольнической «ПЦУ» нависла угроза раскола

Над раскольнической «Православной церковью Украины», едва созданной в «незалежной» после махинаций уходящего президента Порошенко с томосом, выпрошенным у вселенского патриарха Варфоломея, уже нависла угроза раскола.
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Происшествия

Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети

Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Наука

Странные свойства термоядерной плазмы открыли новосибирские физики

По данным пресс-службы ИЯФ, плазма, необычные свойства которой изучили физики, была создана в открытой магнитной ловушке, которая представляет собой прообраз термоядерной установки.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия

В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу

Обновлено в 19:05
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
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Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Политика

США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»

Обновлено в 06:49
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
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Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Транспорт

На желтой ветке московского метро произошел сбой

В движении поездов на Солнцевской линии Московского метрополитена вечером в четверг, 9 мая, произошел сбой в движении поездов.
Обновлено в 13:25
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Авиационную часть парада Победы, в рамках которой военные самолеты и вертолеты пролетают над Красной площадью, отменили из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 04:16
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
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Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
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Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
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Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
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Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
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Проглотивший осу кот покорил соцсети

В Сети набирает популярность фотография сиамского кота по кличке Кико, проглотившего осу и опухшего от аллергии.
Обновлено в 12:55
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Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 09:59
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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
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Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

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Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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День Победы
Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.
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