Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости 19:55
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
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Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Кино
Опубликован первый трейлер фильма ужасов «Оно 2»
Pictures показала первый трейлер хоррора "Оно 2". Фильм станет продолжением экранизации романа Стивена Кинга, вышедшей на экраны в 2017 году.
Обновлено в 21:36
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Общество
В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»
В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено в 22:03
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле
США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено в 22:31
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Политика
В Киеве началось шествие Бессмертного полка
В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика
США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций
Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено в 21:51
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Общество
На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.
Обновлено в 08:01
Общество
В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой
Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено в 05:21
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04