Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня ПобедыРИА Новости 19:55

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего". Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.
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Актер Виторган призвал прекратить праздновать День Победы

Московский Комсомолец20:50

«Праздновать нечего»: Максим Виторган выразил мнение о Дне Победы

Телепрограмма07:46

Виторган призвал россиян отказаться от празднования Дня Победы. «Когда-нибудь это будет День тишины»

URA.Ru15:27

Максим Виторган: Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины

Вечерняя Москва10:12

Максим Виторган считает, что 9 мая должно быть «днём тишины»

Актуальные Новости09:30

«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы

Рамблер08:36

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

РИА Новости19:55
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Транспорт

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Обновлено в 11:54
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Кино

Опубликован первый трейлер фильма ужасов «Оно 2»

Pictures показала первый трейлер хоррора "Оно 2". Фильм станет продолжением экранизации романа Стивена Кинга, вышедшей на экраны в 2017 году.
Обновлено в 21:36
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Общество

В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Политика

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи

Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено в 22:03
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле

США и Китай договорились в пятницу продолжить переговоры по торговле, которые проходят в Вашингтоне, заявили в Белом доме.
Обновлено в 22:31
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Экономика

В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено в 21:58
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Здоровье

Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга

Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено в 21:51
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Политика

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено в 23:29
Общество

На Ростов надвигается шторм с ливнем и градом

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, в ближайшее время на донскую столицу обрушатся сильные ливни, в сочетании с грозой и градом.
Обновлено в 08:01
Общество

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы

Обновлено в 20:43
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено в 05:21
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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